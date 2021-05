Eurosongkenner André Vermeulen over de finaleplaats van Hooverphonic: “Heb er altijd al in geloofd”

“Ik heb er altijd in geloofd”, aldus een vastberaden André Vermeulen. Volgens de Eurosongkenner is de groep steeds trouw gebleven aan hun identiteit en dat is ook net het belangrijkste in zo’n wedstrijd. En ook over de finale van dit weekend is Vermeulen hoopvol. “Het liedje van Hooverphonic is erg catchy. Je moet het meer dan één keer horen om het te appreciëren en dat zal de komende dagen ook nog zeker het geval zijn. Goed nieuws dus voor de finale.”