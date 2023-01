Eurosong-favoriete Chérine reageert op heisa rond televoting: “Gustaph is de winnaar. Punt.”

Celebrities IN BEELD. Goud en zwart domineren de Critics’ Choice Awards 2023: dit zijn de opvallend­ste looks

De Golden Globes waren nog niet verteerd, of de volgende awardshow stond al voor de deur. Afgelopen zondag vonden de Critics’ Choice Awards plaats, ter ere van de beste film-en tv-prestaties. De sterren haalden weer letterlijk alles uit de kast om te schitteren op de rode loper. Opvallend? Er werd volop gekozen voor goud en zwart. Wij zetten de mooiste of meest opvallende outfits van de avond even op een rijtje.

14:30