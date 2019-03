Europese parlement keurt richtlijn auteursrecht goed: “Eindelijk een eerlijke vergoeding voor massaal gebruik” KD

26 maart 2019

18u23

Bron: Belga 0 Showbizz De auteursrechtrichtlijn die door het Europees parlement is goedgekeurd, is een "ongeziene overwinning voor Europese scheppende kunstenaars". Dat stelt auteursrechtenmaatschappij Sabam.

De hervorming moet artiesten en nieuwsuitgevers een billijke vergoeding voor de verspreiding van hun werk garanderen.

Volgens Sabam is er "geschiedenis geschreven". "Deze tekst biedt auteurs, componisten en uitgevers eindelijk uitzicht op een eerlijke vergoeding voor het massaal gebruik van hun muziek, films, foto's, series, documentaires, ... door online platformen", aldus CEO Carine Libert. Tegelijk is er nu ook een duidelijk wettelijk kader voor platformen zoals YouTube, zodat hun gebruikers in alle rechtszekerheid content kunnen blijven maken en delen, klinkt het nog.

Ook zangeres Axelle Red is tevreden. "Online platformen zullen niet langer slapend rijk kunnen worden op de kap van de creatieve makers in Europa. Daar mogen alle Europeanen trots op zijn", laat ze in een reactie weten.