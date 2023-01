‘Euphoria’ na 10 jaar van de troon gestoten als populairste Eurovisienummer in Eurovision Top 250

Slecht nieuws voor Loreen want haar winnende Eurovisienummer uit 2012, ‘Euphoria', pronkt niet langer op de eerste plek in de Eurovision Top 250, die op oudejaarsavond te beluisteren was op ESCradio. Deze prestigieuze top maakt een jaarlijkse rangschikking van de 250 favoriete inzendingen van fans, uit de geschiedenis van de liedjeswedstrijd. Na tien jaar is iemand erin geslaagd de Zweedse zangeres te overtroeven. Niemand minder dan de Spaanse Chanel die met haar catchy nummer ‘SloMo’ derde werd op het Eurovisiesongfestival 2022, neemt nu de fakkel van haar over. Tijdens het Eurovisiesongfestival 2022 won Oekraïne met ‘Stefania’ van Kalush Orchestra. De Britse Sam Ryder werd met het nummer ‘Space Man’ de runner-up.

Rangschikking

In de top 10 van de rangschikking spotten we verder nog de Italiaanse rockband Måneskin, winnaar van het Eurovisiesongfestival 2021, op de vijfde plek. De winnende Nederlandse inzending uit 2019, Duncan Laurence, staat met ‘Arcade’ op plaats zeven. In totaal zijn er ook zes Belgische inzendingen terug te vinden in de Top 250. De eerste in de lijst is Blanche met ‘City Lights’ op plaats 23.