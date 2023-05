Euphoria! Loreen wint een tweede keer het Songfestival voor Zweden, zevende plek voor Gustaph

Muziek “Belgische Boy George”: Gustaph steeds populair­der bij de bookmakers én op sociale media

Gustaph, onze inzending voor het Songfestival, is aan een ware opmars bezig. In het algemene klassement is de ‘Because Of You’-zanger al serieus opgeschoven. En ook de online reacties zijn enthousiast. In het buitenland wordt Gustaph zelfs vergeleken met de Britse zanger Boy George. “Het nummer klinkt als een mix van Kylie Minogue, Jamiroquai en Anastasia. Ik ben fan.”