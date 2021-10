Ettelijke martini’s, honderden ‘moorden’ en bedpartners in overvloed: 25 James Bond-films in cijfers

FILMJames Bond is helemaal terug met de 25ste film ‘No Time To Die’. Een van de meest opvallendste zaken in de prent is hoe 007 veel loyaler is aan zijn Bond Girls. Dating-app Fluttr analyseerde alle iconische films en bracht de seksuele veroveringen, de voorliefde heeft voor drank en geweld, en het algemene gedrag van Bond in kaart gebracht.

Roger Moore

Volledig scherm Roger Moore © rv

Roger Moore was misschien niet de eerste acteur die 007 speelde, maar hij had zeker het meeste succes bij de dames. Moore kroop maar liefst twaalf jaar in de huid van de spion - hij was 45 in ‘Live and Let Die’ en 58 toen hij in 1985 zijn pensionering aankondigde. De acteur, die in 2017 stierf aan kanker, schitterde in zeven films en deelde het bed met negentien dames. Dat is om de 46 filmminuten een nieuwe verovering. De grootste dronkaard was hij dan weer niet. Hij dronk slechts 27 Martini’s ‘shaken, not stired’ in al zijn films.

Voor de rest haalde Moore ook heel vaak zijn pistool boven. Hij pleegde in totaal 121 moorden en deed elke 4,45 minuten ‘iets slechts’. Daaronder verstaat de datingsapp het aantal daden van slecht gedrag die er per minuut werden gepleegd, denk maar aan vrouwen verslinden, iemand vermoorden of te veel Martini’s achterover slaan.

George Lazenby (82)

Volledig scherm Diana Rigg (Traci Di Vicenzo) - George Lazenby (James Bond) in © SBS BELGIUM

George Lazenby speelde misschien maar één film het iconische personage, maar hij was wel populair bij de Bond Girls. De spion nam gemiddeld elke 47 minuten iemand mee naar bed en verleidde drie vrouwen in ‘On Her Majesty’s Secret Service’.

Tijdens Lazenby’s optreden als 007 vermoordde hij zes mensen en dronk hij hetzelfde aantal alcoholische drankjes. Om de acht minuten kwam de ‘bad boy' in hem naar boven. Hij was met zijn 27 jaar ook de jongste acteur die in de huid van de spion mocht kruipen.

Sean Connery

Volledig scherm Sean Connery © Kos

Sean Connery is volgens velen de originele James Bond en volgens de wetenschap ook de knapste, maar hij is niet degene die de dames het meest heeft gecharmeerd. De acteur, die vorig jaar op 90-jarige leeftijd stierf, nam elke 54 minuten een nieuw meisje mee naar bed en vermaakte in totaal 13 vrouwen in de slaapkamer.

Tijdens zijn zeven uitstapjes als 007 dronk hij 34 drankjes en doodde hij 68 mensen. Connery haalde de meeste schermtijd met maar liefst 702 minuten en gedroeg zich gemiddeld elke 5,21 minuten ondeugend.

Pierce Brosnan (68)

Volledig scherm Pierce Brosnan en Michelle Yeoh © AP

Pierce Brosnan speelde in vier Bond-films, waarvan ‘Tomorrow Never Dies’ toch wel de bekendste is. De ‘Mamma Mia’-acteur nam elke 56 minuten een nieuw meisje mee naar bed tijdens zijn 507 minuten schermtijd en had in totaal negen seksuele partners.

Hij vermoordde ook 108 slechteriken en dronk vijftien Martini’s ‘shaken, not stirred’. Brosnan vond elke 3,34 minuten de tijd om zich slecht te gedragen.

Timothy Dalton (75)

Volledig scherm Timothy Dalton en Carey Lowell © © Cinema Legacy Collection/The H

Timothy Dalton is een van de minder bekende Bonds. Daarnaast is hij ook een van de minst succesvolle als het gaat om het aantal bedpartners. Over twee films deelde hij om de 66 minuten het bed en had hij vier verschillende minnaars.

Zijn 007 was minder geneigd tot geweld en maakte ‘slechts’ 20 doden. Hij dronk ook maar zeven alcoholische drankjes. Dalton was een van de beter gemanierde Bonds en gedroeg zich slechts om de 7,45 minuten slecht.

Daniel Craig (53)

Volledig scherm Daniel Craig en Ana de Armas © Photo News

Daniel Craig is de meest recente Bond, die momenteel op het witte doek schittert in ‘No Time To Die’. Hij is ook verreweg de meest verantwoordelijke als het om vrouwen gaat. Craig heeft gedurende zijn hele ambtstermijn zes seksuele partners gehad en slaagde erin om ‘slechts’ elke 90 minuten naar bed te gaan. Dat zijn relatief weinig bedpartners als je weet dat de acteur in vijf 007-films speelde.

Hij mag dat wel vrouwvriendelijker zijn dan zijn Bond-collega’s, hij is ongetwijfeld dodelijker. Zo vermoordt hij in totaal 279 mensen, een absoluut record. Craig’s Bond is ook de ultieme bad boy, die elke 1,4 minuut een kwade actie doet.

