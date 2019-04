Exclusief voor abonnees Etienne en Erna uit ‘Hotel Römantiek’ wonen na vijf maanden al wettelijk samen: “We doen waar we zin in hebben” VVDW

17 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Onder het toeziende oog van de ‘Hotel Römantiek’-camera’s bleef het bij kameraadschappelijke babbels tussen Etienne (75) en Erna (79). Dat was geen façade: de vonk sloeg pas over na de opnames. “Ik had al aan mijn zoon laten weten dat ik van die playboy niks moest hebben”, lacht Erna in Story.

De kijkers van ‘Hotel Römantiek’ zagen de afgelopen weken wel hoe Etienne een schuchtere poging waagde met Mia, een van de andere vrouwelijke deelnemers. Hun korte romance draaide uiteindelijk op niets uit en Etienne beseft nu dat hij zich wat liet meeslepen door het programma. “Eigenlijk had ik al van in het begin een boontje voor Erna”, bekent hij. Maar Erna hield aanvankelijk de boot af. “Dat klopt”, zegt ze. “Op mijn leeftijd zag ik het toch wat minder zitten om meteen een relatie te beginnen. Ik had aan mijn zoon zelfs laten weten dat ik niks van die playboy moest hebben. Ik zag in Etienne wel een goede vriend. Maar ja, het klikte beter dan gedacht tussen ons en we sloten elke avond samen de bar. Toen we terug thuis waren van ‘Hotel Römantiek’ sloeg onze vriendschap toch om in liefde...”

Wanneer is het beginnen dagen dat er toch meer speelde dan vriendschap?

Erna: “Terug in België nodigde Etienne me uit om samen mosselen te gaan eten. Zodra ik hem terugzag, voelde het alsof ik mijn maatje terug had. De dag nadien belde hij me al opnieuw, we misten elkaar. Ik heb toen spaghetti voor hem gemaakt, en omdat hij een glaasje te veel op had, is hij blijven slapen. In mijn bed, ja. We hebben bijna de hele nacht gepraat. De dag nadien zat ik met mijn gevoelens in de knoop. Ik wilde naar zee om alles op een rijtje te zetten. ‘Oké, dan ga ik mee’, antwoordde Etienne meteen. En de geplande twee dagen werden er vier.”

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen