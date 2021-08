Ethan Hawke stoorde zich aan Robin Williams: “Hij blééf maar grappen maken”

Een hyperkineet, altijd in voor een grap en een lach. Dat is het beeld dat de meeste mensen van Robin Williams hadden - al kende de acteur en komiek ook een donkere kant . Maar tijdens de opnames van ‘Dead Poets Society' uit 1989 bleken die grappen averechts te werken bij collega-acteur Ethan Hawke, die op het moment van de opnames 18 was. “Hij maakte er een gewoonte van om heel wat grapjes te maken op de set", herinnert Hawke zich. “Ik was toen 18 en vond dat ongelofelijk irritant. Hij wilde maar niet stoppen en ik wilde niet lachen om wat hij deed." Hawke was er dan ook van overtuigd dat de oudere acteur hem haatte. Maar niets bleek minder waar: Williams bleek erg onder de indruk van het talent van Hawke, die met ‘Dead Poets Society’ zijn grote doorbraak kende.

“Er was een scène in de film waarin hij me spontaan een gedicht laat verzinnen in de klas", herinnert Hawke zich. “Op het einde maakte hij een grapje, en zei hij dat hij me intimiderend vond. Ik dacht dat het een grap was." Maar dat bleek niet waar. Williams deed na de opnames zelfs de moeite om de jonge acteur aan een agent te helpen. “Die agent belde me op met de woorden: ‘Robin Williams zegt dat je het erg goed gaat doen.’” Hawke beseft dan ook dat hij de acteur fout heeft ingeschat. “Nu ik ouder ben, besef ik dat de ernst en intensiteit van jonge mensen intimiderend kan zijn. Het is intimiderend om de persoon te zijn die ze denken dat je bent. Dat was voor mij zo met Robin."