Eshref Reybrouck over zijn relatie met Cath Luyten: “De vonk sloeg over aan de koffiemachine” Redactie

28 februari 2019

13u00

Bron: Humo 0 Showbizz Eshref Reybrouck is de nieuwe vriend van Cath Luyten. In een interview met Humo vertelt hij over hun relatie. “Het houdt steek dat we hetzelfde sterrenbeeld hebben.”

Op de première van de film ‘Trio’ werd Cath Luyten voor het eerst op de gevoelige plaats vastgelegd met haar nieuwe vriend, Eshref. In Humo vertelt hij over hoe hij Cath leerde kennen. “Gewoon aan de koffiemachine bij ‘De Mensen’, het productiehuis waar zij ook werkt. Ik was haar daar vroeger al eens tegengekomen, en we hebben een paar gemeenschappelijke kennissen. Ze wist dus wie ik was, en ik wist uiteraard wie zij was, maar pas afgelopen zomer is de vonk overgeslagen.”

“k heb vrij snel gemerkt dat wij onwaarschijnlijk goed met elkaar kunnen babbelen,” gaat hij verder. “Over álles. Nul taboes. We zijn ook allebei Tweelingen. Ik vind astrologie absolute nonsens, maar toch houdt het naar mijn gevoel steek dat wij tweeën hetzelfde sterrenbeeld hebben. Over Tweelingen is geweten dat ze altijd álles willen. Daar is iets van aan.”

Een relatie met een bekend persoon, daar hebben veel mensen natuurlijk een mening over. “Toen net bekend was geworden dat Cath een nieuwe relatie had – maar nog niet dat dat met mij was – kreeg ze via Facebook een bericht van iemand die het nodig vond haar een lelijk, seksistisch scheldwoord te sturen. Omdat Cath daar wat van was aangedaan, heb ik het Facebookproiel van die gast eens bekeken. Ik vond daar meteen een hele lawine aan seksistische opmerkingen, dat zei dus genoeg. En toch: de wetenschap dat een belediging van een debiel komt, wil nog niet zeggen dat ze minder hard aankomt.”

Lees het volledige interview met Eshref deze week in Humo.