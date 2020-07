Erwin Deckers moet Qmusic “nieuwe smoel” geven Mark Coenegracht

22 juli 2020

06u26 0 Showbizz Het belooft een warme radioherfst te worden. Er rommelt een en ander bij Het belooft een warme radioherfst te worden. Er rommelt een en ander bij Studio Brussel , maar ook Qmusic schuift met stemmen , en haalt Erwin Deckers weer aan boord.

Het blijft wachten op nieuwe luistercijfers, maar zolang corona naarstig verder woekert, komen die er niet. Geen reden voor de bazen van Qmusic om nu al niet in te grijpen. Bij de laatste officiële cijfers bleek immers dat zowel MNM (20,6% marktaandeel bij de 18- tot 44-jarigen) als Studio Brussel (18,7%) beter scoorde dan Q. De zender maakte bij de release van die cijfers in februari zelfs geen marktaandeel voor 18- tot 44-jarigen bekend en beperkte de informatie tot het algemene cijfer van 10,5% voor luisteraars ouder dan 12. Bij een eerdere meting was Qmusic nog goed voor 23,5% marktaandeel bij jongere luisteraars.

Eigentijds imago

Dat Qmusic ingrijpt in het uitzendschema en het ochtend- en vooravondblok aanpakt, zoals onlangs al werd gemeld, wijst erop dat de zender die tendens tijdens de coronaperiode niet kon keren. Net zoals StuBru verloor ook Qmusic deels zijn frisheid en eigentijdse smoel. De zender investeert daarom in een nieuwe ochtendshow - de ruggengraat van een radiozender met invloed op het totale luisterbereik. Presentatoren van dienst: Maarten Vancoillie (32) en Dorothee Dauwe (30). Sam De Bruyn (33) wisselt met hen en gaat straks samen met Vincent Fierens (27) de vooravond animeren. Wim Oosterlinck (47) verkast naar het kleine digitale station Willy.

Daarnaast duikt Erwin Deckers (50), de vroegere strategisch directeur van Medialaan en de radioman die ooit Q opstartte, opnieuw op bij de DPG Media-zender. Deze keer als consultant. Hij moet Qmusic opnieuw tot trendsetter uitbouwen en de zender een eigentijds imago aanmeten.

Zusterzender Joe, die bij de meest recente luistercijfers 13,2% marktaandeel veroverde, moet nu vooral rekening houden met Nostalgie, dat het bij elke meting beter doet en luisteraars steeds langer aan zich bindt.

