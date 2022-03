“Ervaren magistraten én meesters in de psychologie”: startdatum van ‘Vrederechters’ bekendgemaakt

“Ze zijn naast ervaren magistraten ook echte meesters in de psychologie”, klinkt het in het persbericht van ‘Vrederechters’. In dat nieuwe VTM-programma laten acht vrederechters meekijken achter de schermen van hun beroep. Van overhangende bomen tot geluidsoverlast of achterstallig huurgeld: de situaties waar de vrederechters mee te maken krijgen, blinken uit in herkenbaarheid.

Dit zijn de acht vrederechters

Katrien Demeestere, Tielt

Volledig scherm Katrien Demeestere © VTM

Met haar 40 lentes is Katrien Demeestere de jongste vrederechter in de reeks. Na haar gerechtelijke stage was ze tien jaar rechter in Brugge. Net na de eerste coronalockdown werd ze aangesteld als vrederechter in het plattelandskanton Tielt. Met de bottines het veld op gaan, is eerder regel dan uitzondering voor Katrien.

Martine Mosselmans, Brussel

Volledig scherm Martine Mosselmans © VTM

Martine Mosselmans is een pittige magistraat met het hart op de tong die vlot schakelt tussen Frans en Nederlands. Erg nuttig, want ze werkt in het vredegerecht van Laken, het derde kanton van Brusse. Empathie en luisterbereidheid zijn belangrijke kenmerken voor een vrederechter, maar Mosselmans trekt haar grens wanneer dat moet. Wie het te bont maakt, wordt uit haar zittingszaal gezet...

Chantal Merlin, Antwerpen

Volledig scherm Chantal Merlin © VTM

Met de volkse, multiculturele wijken het Kiel, het Valaar in Wilrijk en het district Hoboken onder haar vleugels, is de Antwerpse vrederechter Chantal Merlin verantwoordelijk voor bijna 80.000 inwoners in het derde kanton van de stad Antwerpen. Ze is een strenge maar rechtvaardige rechter die niet op haar mondje is gevallen. Eigenzinnig als ze is, knoopt ze nooit haar toga dicht. Haar zittingen resulteren volgens haar griffie soms in een waar ‘vuurwerk’.

Stéphanie Joncheere, Mol

Volledig scherm Stéphanie Joncheere © VTM

Vrederechter Stéphanie Joncheere, afkomstig uit Veurne, zetelt in het Kempense Mol. Na een carrière als advocaat en een passage bij het parket koos ze ervoor om vrederechter te worden. Met haar excentrieke, energieke stijl en haar uitgelaten persoonlijkheid geeft ze burgers uitleg op mensenmaat over complexe procedures.

Beatrijs Mevesen, Pelt

Volledig scherm Beatrijs Mevesen © VTM

Beatrijs Mevesen is vrederechter in het kanton Pelt. Haar zittingszaal springt eruit door de muurschildering van ‘Vrouwe Justitia’. Ze helpt haar naar eigen zeggen vaak uit de nood door de aanwezigen te tonen hoe ze haar taak als vrederechter moet uitoefenen.

Jan Vandeborne, Maasmechelen

Volledig scherm Jan Vandeborne © VTM

In het kanton Maasmechelen kom je bij de joviale Limburger Jan Vandeborne terecht. Hij beseft dat hij misschien soms wel wat klinkt als ‘de pastoor van Maasmechelen’, maar als dat tot een akkoord kan leiden, dan neemt hij dat er met de glimlach bij. Hij hoopt als goedlachse magistraat de verzuring van de maatschappij in te perken. Er kan dus wel eens een mopje vanaf.

Alexander Forrier, Gent

Volledig scherm Alexander Forrier © VTM

Alexander Forrier is een geboren en getogen Gentenaar met een hart voor zijn stad. In het vierde kanton van zijn stad wordt hij geconfronteerd met diverse nationaliteiten en met stadsgenoten die niet altijd de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Als grote verzoener probeert hij met een geduldig debat onenigheden uit te klaren en alle partijen met respect voor elkaar te verenigen.

Albert Billiet, Brugge

Volledig scherm Albert Billiet © VTM