Ernstig verbrande ‘Romana op de scooter’ is weer thuis SDE

29 januari 2020

07u14

Bron: Telegraaf 1 Showbizz Tijdens de feestdagen raakte Debora, die beter bekend is als Romana uit de clips van de Nederlandse volkszanger Rinus, zwaar verbrand door een sigaar die vlam vatte. Inmiddels is ze weer thuis, meldt Shownieuws.

Zanger Rinus Dijkstra meldde aan RTL Boulevard dat zijn vriendin verbrand raakte toen ze een sigaar opstak. Tijdens het aansteken van de sigaar vatte haar gezicht en haren vuur. Ze werd vervolgens met spoed overgebracht naar het brandwondencentrum in Groningen, waar bekeken werd of een operatie nodig was.

Nu is Debora terug thuis. Ze heeft een succesvolle huidtransplantatie ondergaan, meldt Shownieuws. Ze krijgt wel nog dagelijks hulp van thuiszorg die haar zullen helpen met het verschonen van haar verbanden.