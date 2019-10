Erika Van Tielen na haar relatiebreuk: “Ik ben een betere vrouw en moeder nu ik mezelf heb teruggevonden” KDL

01 oktober 2019

16u00

Bron: Qmusic 0 Showbizz Na een zeer moeilijke relatiebreuk anderhalf jaar geleden, besloot ‘Familie’-actrice Erika Van Tielen (36) om zichzelf te resetten. In de gietende regen praten Erika en Sam in de podcast ‘De Meeloper’ onder meer over jezelf terugvinden na een zware tijd en haar job bij ‘Familie’.

Erika en haar partner, de vader van haar twee zonen, besloten anderhalf jaar geleden uit elkaar te gaan. Wanneer Sam Erika vraagt of ze de breuk al verwerkt heeft, zegt Erika van wel. “Ik denk zelfs dat ik dat al verwerkt had voor ik uiteindelijk effectief de knoop heb doorgehakt”, vertelt Erika.

“Je doet dat ook niet zomaar, je probeert en je probeert nog eens. Zeker als je kinderen hebt. Je wilt dat eigenlijk niet opgeven, want anders had je er ook niet aan moeten beginnen. Ik denk dat ik heel hard geprobeerd heb maar op een bepaald punt zeg je: ‘bon dan is het zo, dan is dit mijn leven of dan pak ik er nog wel iets anders bij on the side’, dat kan een keuze zijn. Maar ik besefte toch dat ik het niet meer zag op langere termijn en dan maak je een keuze die heel veel impact heeft op jezelf, maar ook op andere mensen. En dat is het allerzwaarste.”

“Voor mezelf had ik geen problemen toen ik het besliste en ook nu niet, maar ik voel wel een zeker ongemak, geen schuldgevoel, ten opzichte van mijn kinderen, omdat zij daar niet voor gekozen hebben en zij nu gedwongen worden om te leven met de consequenties. Ze wonen niet meer in één huis, ze hebben niet altijd hun mama en papa, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beter is, want ik ben een betere vrouw en moeder nu ik mezelf heb teruggevonden en niet meer in een relatie zit die er geen meer was. Dat is voor hen op termijn beter, maar ik weet ook wel - en ik merk dat heel vaak - dat dat op dit moment nog niet zo makkelijk uit te leggen is aan een vijf- en achtjarige.”

(Lees verder onder de foto)

Job bij ‘Familie’

Maar Sam en Erika hadden het tijdens hun loopje niet alleen over het relationele leven van de actrice. Sam vroeg Erika ook hoe het met haar werk bij ‘Familie’ gaat. “Ik heb even een mindere periode gehad vorig jaar omdat het qua verhaallijn erg saai was voor mijn personage. Ik wist niet goed wat ik ermee moest en ik was op het punt dat het misschien niet meer hoefde voor mij als er niets zou veranderen. Wat heel jammer was geweest want het is een heel toffe plek en je weet ook dat er inderdaad meer in zit. Maar nu is dat aspect wel goedgekomen en heb ik het gevoel dat er met mijn personage heel veel boeiende dingen aan het gebeuren zijn en gaan gebeuren.”

(Lees verder onder de foto)

“Ik weet terug wat ik aan het spelen ben en dat maakt wat ik doe gewoon veel sterker en plezanter en daardoor ben ik elke dag opnieuw blij dat ik dit mag doen en dat het niet teveel routine wordt. Het gegeven is natuurlijk wel een langlopend verhaal: dezelfde mensen, hetzelfde team”, gaat Erika verder. Maar de actrice weet wel dat ze binnen vijftig jaar niet meer in de reeks te zien zal zijn. “Ik snap het wel, mensen die erin blijven hangen. Dat is ook heel verleidelijk en plezant, maar ik blijf dat wel onderzoeken. Op tijd en stond vraag ik me af of ik er nog blij van word. Maar als een ander project zich zal aandienen, zal ik niet twijfelen. Ik hou mijn ogen en oren open en wil op tijd durven switchen. Je moet ook niet te vroeg dingen veranderen en niet zomaar iets opgeven, want ik heb natuurlijk ook een huis af te betalen en twee kinderen op te voeden, dus ik ga me niet zomaar in het onzekere storten. Maar je moet dat wel op tijd en stond durven doen, zeker met zoiets in Vlaanderen. Ik wil nog wel andere dingen doen.”

De podcast kan je hier beluisteren.