Erika Van Tielen heeft haar draai gevonden als single mama: "Ik ontmoet veel mensen en ben niet bang om lang alleen te blijven"

30 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz “Alles is anders”, vertelde Erika Van Tielen (35) eerder deze maand op haar blog. Ze heeft het over de impact van de breuk met haar partner Gerd, intussen al een jaar geleden. Sindsdien ligt de focus van de ‘Familie’-actrice nog meer op haar zoontjes Finn (7,5) en Rowen (5). En heel binnenkort wordt er gevierd, want de oudste krijgt zijn versie van een lentefeest.

Geen klassiek communie- of lentefeest voor Finn, het zevenjarige zoontje van Erika Van Tielen. Hij krijgt een heus groeifeest. “Die naam is heel bewust gekozen”, vertelt Erika. “Ik wil dat hij voelt dat hij een feest krijgt omdat er een nieuwe fase aanbreekt in zijn leven, omdat hij groot wordt. Zodat hij beseft dat het niet puur om cadeaus draait. Met de uitwerking ben ik nog volop bezig, maar ik denk eraan om Finn iets te laten voorbereiden voor de gasten. Een dansact bijvoorbeeld. Of een aanval op het wereldrecord swishen (lacht). Omgekeerd ben ik van plan om de aanwezige familieleden te vragen om een tekstje voor te lezen waarin ze Finn typeren. Zijn goeie kanten, maar ook zijn werkpuntjes.”

Wat mag in jouw tekstje over Finn niet ontbreken?

“Het feit dat hij een goed hart heeft. Finn is oprecht lief, zorgzaam en enthousiast. Maar hij kan wel heel erg in zijn eigen wereldje zitten en daardoor uit de lucht komen vallen. En hij kan ook heel onhandig zijn. En op school moet hij zich meer concentreren. Luisteren is niet zijn sterkste kant. Hij moet nog beter leren aanvoelen wanneer hij moet stoppen met spelen.”

Met de term ‘groeifeest’ benadruk je dat Finn groter wordt. Vind je dat confronterend?

“Toch wel, zeker omdat ik besef dat ik zelf zeven jaar ouder ben geworden (lacht). Anderzijds is een ‘groter’ kind fijn: je moet hem als ouder niet meer voortdurend in de gaten houden. Het is mooi om te zien hoe hij zijn plan leert te trekken en daar ook voldoening uit haalt.”

