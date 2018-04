Erika Van Tielen en Gerd zetten punt achter relatie EDA

01 april 2018

09u05

Bron: Instagram 0 Showbizz "Hij en ik. ‘t Was mooi en ‘t zal altijd mooi zijn. Maar niet langer als koppel." Erika Van Tielen (34) en haar partner Gerd gaan na 8 jaar elk hun eigen weg. Dat maakte de Familie-actrice zelf bekend via Instagram. "De volle focus ligt op onze twee fantastische kinderen."

Via een bericht op Instagram kondigde Erika Van Tielen aan dat haar relatie voorbij is en vraagt ze verder hun privacy te respecteren.

"Gerd en ik hebben besloten om, na bijna 8 jaar samen, elk onze eigen weg te gaan. In alle vriendschap. En met de volle focus op onze twee fantastische kinderen. Dank om onze privacy te respecteren, zodat we deze breuk in alle rust en sereniteit kunnen verwerken 🙏🏻."

Zus Heidi reageerde met hartjes en ook heel wat anderen staken Van Tielen een hart onder de riem.

Erika en Gerd verwelkomden in 2011 hun eerste zoontje, Finn. Drie jaar later beviel Erika van haar tweede zoontje, Rowen.

