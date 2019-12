Erik (van Sanne) kampt al tien jaar met chronische hoofdpijn: “We zijn wel voorzichtiger geworden” Redactie

10 december 2019

Dertig jaar geleden scoorden ze een monsterhit met 'Veel Te Mooi'. En werden ze met een leeftijdverschil van 22 jaar één van de meest besproken koppels uit de Vlaamse showbizz. Maar kwetsende opmerkingen kregen de liefde van Erik (68) en Sanne (46) niet klein. En ondanks zijn gezondheidsproblemen trekken ze in 2020 door Vlaanderen met een nieuwe theatertoernee. "Het mooiste is dat we Maartje konden overhalen met ons mee te zingen", zeggen ze trots in 'De Familie Van Elsen' op Joe.

Dat er na acht jaar radiostilte nog eens een theatertour komt, mag bijna een mirakel heten. In de zomer van 2009 werd Erik getroffen door een hersenbloeding en een jaar later kroop hij een tweede keer door het oog van de naald. ‘Sindsdien heb ik chronische hoofdpijn’, zegt Erik. “Maar omdat ik zo’n optimistische vrouw heb, heb ik me nooit down gevoeld en heb ik me telkens weer op nieuwe projecten gestort. Nu kijk ik ernaar uit om 70 te worden.”

“Ik ben wel voorzichtiger geworden”, aldus Sanne. “Als we op restaurant gaan, kijk ik waar de luidsprekers hangen, of dat het niet tocht... Ik probeer stress te vermijden, en als het niet lukt kan ik daar heel ongelukkig van worden. Want ook al lijkt Erik rustig, inwendig is hij een stresskip. Dan denk ik: komaan Erik, léér daar toch eens uit.”