Erik Van Looy trekt binnenkort stekker uit eerste zaalshow ‘Verslaafd!’: “Al brengt het meer op dan je memoires schrijven”

TV STREAMING­TIP. ‘Cash Truck’: nog een portie Jason Statham, alstu­blieft

Niets zo goed om de sleur van de werkweek even te doorbreken als een stevige actieprent. En wanneer de hoofdrol vertolkt wordt door Jason Statham, hoor je ons helemaal niet klagen. Streamz+ had dat door, want zij gooien vanaf vandaag ‘Cash Truck’ - mét de Britse superster, jawel - op hun platform.