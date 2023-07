Erik Van Looy tekent tv-contract in Nederland, maar relativeert succes: "Als test liep ik rond in de straten daar, pijnlijk”

Showbits Jonas Van Geel en Ianthe Tavernier stralen op de rode loper van ‘Les Misérables’ in Nederland: "Niet in jeans en t-shirt zoals bij ons"

De musical ‘Les Misérables’ blijft keer op keer scoren, want ook nu zijn er al meer dan 250.000 tickets verkocht in Vlaanderen en Nederland. Sinds de première in maart stond de cast bijna in alle Nederlandse theaters in uitverkochte zalen. Vanaf oktober brengt Studio 100 de klassieker naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, dan met deels Vlaamse cast. Onder anderen Ianthe Tavernier en Jonas Van Geel spelen mee. Om zich tot in de puntjes te kunnen voorbereiden op hun rol gingen ze stelen met hun ogen bij de collega’s in Nederland. En Showbits mocht mee.