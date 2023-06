Erik Van Looy tekent exclusief contract bij het Nederlandse RTL: “Dankzij ooglapje”

tvErik Van Looy (61) gaat exclusief aan de slag in Nederland. De presentator tekende er een contract bij RTL, de grootste commerciële zender boven de landsgrens. “Ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik zo veel mogelijk wil doen”, aldus de presentator die in België verbonden blijft aan Play Media.

Van Looy zal in Nederland te zien zijn in verschillende RTL-programma’s zoals latenight talkshows, het panel van ‘Beste kijkers’ en zal allicht ook een eigen programma krijgen. “Ik ben best trots”, zegt Van Looy in een eerste reactie. “Ik ben op een leeftijd waarop ze voor je het weet kunnen zeggen dat het gedaan is en daarom wil ik zo veel mogelijk doen. Want dit is voor alle duidelijk een ‘en-en’-verhaal. Ik blijf aan de slag bij Play, ik ga gewoon meer werken.”

Dat Van Looy de kans krijgt van de zender heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn deelname aan ‘De Slimste Mens’ in Nederland. Daar speelde hij vorig seizoen zes afleveringen mee. “In de periode van de opnames had ik een netvlies loslating, maar desondanks ben ik toch blijven gaan. Met een ooglapje. Met oogarts raadde dat af, maar ik zei: ‘laat me zo maar gaan, want met een beetje chance zorgt het voor mijn doorbraak in Nederland’. En kijk. Mensen vroegen zich af wie die man met dat ooglapje was en vanaf toen is de interesse gegroeid.”

Volledig scherm Erik Van Looy verschijnt in de Slimste Mens Nederland met een ooglap. © RV

Voor welke periode Van Looy het contract heeft getekend wil de zender niet kwijt. Maar de presentator is niet de enige landgenoot die er een exclusief contract tekende. Eerder deed Philippe Geubels hetzelfde, al werd dat wegens besparingen later niet verlengd. “Ik vermoed dat ik deze kans ook aan Philippe te danken heb”, knikt Van Looy. “Ik ben hem destijds een keer gaan vervangen in het panel van ‘Beste Kijkers’ toen hij niet kon. Dus ik zou ‘m eens moeten bellen om hem te bedanken.”

Of hij er financieel flink op vooruit gaat? Van de televisiegezichten in Nederland is immers geweten dat ze goed verdienen. “Ik was verbaasd dat ze een 61-jarige Belg een contract aanbieden, waar meer in staat dan wat boekenbonnen en maaltijdcheques”, knipoogt Van Looy. “Er stond wel degelijk een som dit keer, die ik bovendien kon lezen zónder ooglapje.”

Kapoentjesstijl

En zo hoort Van Looy meer dan ooit thuis in het rijtje Vlamingen die scoren boven de landsgrens. Arnout Hauben haalt er met zijn wandelingen miljoenen kijkers, Geubels verkoopt elke zaal uit en Tom Waes heeft er - Van Looys woorden - “een haast goddelijke status”. “Nederlanders zijn fan van onze ‘kapoentjesstijl’”, geeft de presentator - die in januari ook in Nederland start met zijn theatertour ‘Verslaafd’ - als verklaring. “Voor onnozeliteiten vallen ze duidelijk. En dan zit je met mij wel goed, denk ik (lacht).”

RTL-zenderbaas is opgetogen met komst Van Looy Peter van der Vorst, programmadirecteur bij RTL is opgetogen over de komst van Van Looy: “We zijn heel blij dat Erik van Looy ons team van talentenkomt versterken. Erik is een uiterst sympathieke, intelligente én bijzonder grappige tv-maker met wiewe verschillende projecten aan het ontwikkelen zijn. Daarnaast zal hij geregeld te zien zijn in onze latenight talkshows en als panellid in bijvoorbeeld ‘Beste Kijkers.’Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe samenwerking.”

