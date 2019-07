Erik Van Looy openhartig over miljoenenflop ‘The Loft’: “Het heeft ook mijn huwelijk geen goed gedaan” DBJ

05 juli 2019

06u00

Bron: Welcome To The AA 0 Showbizz Regisseur Erik Van Looy (57) heeft het in de podcast van Alex Agnew uitgebreid gehad over de flop van zijn Amerikaanse film ‘The Loft’. Niet alleen is Van Looy sindsdien niet meer in Los Angeles geweest, het heeft ook zijn huwelijk met zijn - intussen - ex-vrouw geen goed gedaan, vertelt hij.

“Los Angeles is mijn lievelingsstad, vroeger ging ik er bij wijze van spreken dertig keer per jaar naartoe, maar sinds ‘The Loft’ (uitgekomen in 2014, red.) ben ik er niet één keer meer geweest.” De flop van ‘The Loft’, de Amerikaanse herwerking van zijn Vlaamse kassucces uit 2008, zit Erik Van Looy duidelijk nog hoog. Voor het eerst vertelde de Antwerpse regisseur openhartig over waarom het project volgens hem niet gelukt is.

“We wilden een grote Amerikaanse release”, vertelt Van Looy in de podcast van comedian Alex Agnew. “Dat betekent in zo’n 2.000 Amerikaanse bioscoopzalen, maar daarvoor heb je een heel groot budget nodig. Ik geloof dat we de film hebben gedraaid voor zo’n 12 à 13 miljoen dollar en er zit zo’n 20 miljoen dollar in het promoten ervan. Het grootste deel daarvan is uitgegeven aan spots voor televisie. Als je dan een recette van 6 miljoen dollar haalt, is de rekening snel gemaakt.” Lichtpuntje is de wereldwijde DVD-release,die het volgens Van Looy niet slecht heeft gedaan. “Ik heb net nog de producer gehoord die zei dat als het zo doorgaat, we misschien nog uit de kosten zullen raken”, klinkt het.

Een van de redenen waarom het ondanks die enorme budgetten toch niet is gelukt, is volgens Van Looy het feit dat de film pas jaren na de opnames is uitgebracht. “Iedereen die iets van film kent, weet dat dat niet goed is”, vertelt hij. “Je gaat ook niet naar de bakker om er een brood van drie dagen oud te kopen. Wij dachten echter dat de film op zich sterk genoeg ging zijn om dat euvel te overwinnen. Telenet, Wouter Vandenhaute en de andere investeerders hebben dan ook tot op de laatste dag geïnvesteerd in de promotiecampagne. Het leek wel alsof wij de enigen waren die niet door hadden dat de film niet ging werken.”

Eenzaam

Toen de recensies binnenkwamen, had Van Looy al snel door dat de Amerikaanse critici helemaal niet zaten te wachten op ‘The Loft’. De meesten schreven zijn film helemaal de grond in. De regisseur besefte dat zijn droom om het te maken in Amerika uiteen barstte. “Ik ben toen met Laurens Nuyens, de broer van Astrid, gaan eten en hij vertelde me dat ik trots mocht zijn op wat ik had gepresteerd. Hij vertelde me dat ik ook terug naar België kon om daar opnieuw films te maken en dat heb ik dan gedaan. Nadien ben ik nooit meer teruggekeerd.”

En dat terwijl Los Angeles Eriks favoriete stad is. “Ik ging er bij wijze van spreken dertig keer per jaar naartoe en kende er elke bioscoop in de stad”, klinkt het. “Ik heb ook helemaal niet de ambitie om terug te keren, je zou dan terug vanuit het niets moeten beginnen en daar heb ik geen zin in. Bovendien vind ik mezelf ook te oud.” Van Looy vertelt ook dat zijn periode in Amerika niet zijn gelukkigste was. “Ik zat er heel veel alleen”, aldus de regisseur. “Mijn toenmalige echtgenote en mijn zoon wilden ook niet mee verhuizen en het was echt een eenzame periode voor mij. Het feit dat ik er zo vaak zat, heeft mijn huwelijk ook geen goed gedaan.”

De schuld van Joel Silver

Het feit dat de film pas jaren na de opnames in de zalen kwam, had volgens Van Looy te maken met de onkunde en de leugens van Joel Silver. De producent van onder meer ‘Sherlock Holmes’ en ‘The Matrix’ had Van Looy en co. immers beloofd de film uit te brengen bij Warner Brothers, maar toen hij daar vervolgens ontslagen werd, ging de deal niet meer door. Nadien beloofde Silver de film uit te brengen bij Universal, maar ook die belofte bleek loos. Wel vroeg hij in die periode, die vanwege allerlei beslommeringen enkele jaren duurde, steeds meer geld om de prent uit de brengen bij een grote studio. Uiteindelijk hebben Vandenhaute en co. de film van Silver moeten terugkopen, die daar nog 1 miljoen dollar voor opstreek. Hij had er immers “een jaar op gewerkt”. Enkele jaren nadien reageert Van Looy er filosofisch op. “Ik heb meegedaan met het Songfestival, maar ik was niet Sandra Kim”, klinkt het.

Het hele gesprek kan je hier herbeluisteren.