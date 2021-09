Erik Van Looy kruipt in de huid van de godfather in de trailer voor het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens’

TVDacht je dat je alles al gezien had in ‘De Slimste Mens ter Wereld’? Dan heb je het mis, want in de trailer voor het aankomende seizoen kruipt quizmaster Erik Van Looy in de huid van de godfather.

“Catherine Van Eylen is de slimste mens ter wereld”, klinkt het in het begin van de trailer. Ella Leyers die moest dan weer tevreden zijn met een tweede plaats. Al was de dochter van Jan Leyers dat allesbehalve. “Ik moest winnen. Ik heb jullie al mijn geld gegeven”, aldus een wanhopige Ella. Echt eerlijk is het spel deze keer dus niet verlopen en er zijn nog meer BV’s die probeerden om Erik Van Looy om te kopen in ruil voor quizvragen. Laura Tesoro had er 50.000 euro voor over. En ook de naam van Niels Destadsbader duikt in het filmpje op. Voor hem is ‘De Slimste Mens’ winnen 100.000 euro waard.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Naast Erik Van Looy en Ella Leyers zien we in de trailer nog een aantal bekende gezichten terug. Denk bijvoorbeeld maar aan James Cooke, Barbara Sarafian, Jani Kazaltzis en Jeroom. Zij zijn niet uit op geld, maar helpen Erik net om de boel te belazeren. En wat kunnen we nog meer concluderen uit de eerste beelden? In het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens' mogen we ook een aantal nieuwe juryleden verwachten. Het gaat onder meer om Ella Leyers, Serine Ayari, Bockie De Repper en Jennifer Heylen. In het vorige seizoen van de quiz waren zij wel al te zien als deelnemers.

Nieuw jurylid

Erik Van Looy, die vanavond te gast was in ‘De Cooke & Verhulst Show’, had vanavond ook één van zijn nieuwe juryleden mee namelijk Bockie De Repper. “Ik heb meteen ja gezegd”, klonk het overtuigend in de ‘Cooke & Verhulst Show’. Daarnaast vertelde Bockie De Repper nog wat meer over zijn eigen studietijd. Door zijn hypochondrie is hij namelijk ooit gestopt met studeren. “Ik dacht dat ik aids had.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens’ gaat in première op 18 oktober.

LEES OOK: