Erik Van Looy krijgt het moeilijk wanneer er gegokt wordt naar nieuwe kandidaten 'De Slimste Mens': "Euhm...”

Binnenkort schitteren Harry Schurmans (60) en Olga Zelenko (41) opnieuw in de ‘all stars’-editie van ‘The Sky is the Limit’. Het koppel is intussen elf jaar samen en verwelkomde exact een jaar geleden dochter Cataleya. Hun babygeluk is bijzonder groot, maar wordt overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, waar Olga’s ouders wonen. “Als ik met mijn mama bel, vertelt ze me altijd afschuwelijke dingen.”