Erik Van Looy is trots op Amerikaanse remake 'De Zaak Alzheimer': "Met de opbrengst kan ik een kleine auto kopen”

Opnieuw tegenslag voor slachtof­fer van 'Tinder Swindler' Simon Leviev

Pernilla Sjöholm (35), één van de slachtoffers die te zien is in de Netflix-docu ‘The Tinder Swindler’ moet opnieuw een tegenslag verwerken. Sjöholm was op maandag aanwezig in de rechtbank voor haar rechtszaak tegen ING, de bank die in haar opdracht geld overgeschreven heeft naar de ondertussen beruchte oplichter Simon Leviev (31).

15 maart