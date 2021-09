Erik Van Looy is ‘The Quizfather’ voor nieuw seizoen ‘De slimste mens’: “Fantastisch om eens iemand te spelen die ik niet ben”

TV RECENSIE. ‘Pose 3’: “Een vaarwel in Murp­hy-ma­jeur”

17:00 De categorie is: einde van een tijdperk. Na drie jaar en drie seizoenen doet ‘Pose’ officieel de ballroom boeken dicht. Maar niet zonder nog een laatste keer alles uit de kast te halen in een ceremonie vol lief, leed, melodrama en haastige verhaallijnen; jawel, Ryan Murphy is weer z’n zwierige zelve. Of u het sluitstuk van deze populaire Netflix-serie, over de hoogdagen van het ondergrondse nachtleven in New York tegen de achtergrond van de aidsepidemie, moet voltooien? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.