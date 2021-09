Erik Van Looy is ‘The Quizfather’ in promo ‘De Slimste Mens’: “Ze zouden bijna betalen om mee te mógen doen”

TVWie ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ wil worden, moet daarvoor diep in eigen financiële zak tasten. Want voor minder dan 100.000 euro neemt Erik ‘The Quizfather’ Van Looy (59) de telefoon niet op. Dat is althans de boodschap in het promofilmpje dat vanaf vandaag het nieuwe seizoen én vooral de nieuwe leden van de jury moet aankondigen. Benieuwd naar meer? Erik Van Looy verklapt alle details vanop de set. “Vorig jaar vertolkte ik een pornoregisseur, nu een gangsterbaas.”

Vorig jaar speelde hij als ‘Mister E’ de wat ­verlepte regisseur van platte B-movies en ­legde hij uit hoe ‘De slimste mens ter wereld’ als bij toeval ontstond. Vanaf vandaag schittert Erik Van Looy als ‘The Quizfather’ — een knipoog naar ‘The Godfather’ — en komen we in de nieuwste promofilm te weten hoe je de quiz kan winnen. Het populaire programma is inmiddels aan zijn negentiende seizoen toe en start op 18 oktober. Tien weken later kennen we de opvolger van Catherine Van Eylen.

De filmische aankondiging duurt 215 seconden. Er zijn gastrollen voor oude bekenden als Barbara Sarafian, Margriet Hermans, Jeroom, Rik Verheye, Herman Brusselmans, James Cooke en Marc-Marie Huijbregts — allen ­bekende ‘juryleden’ van de Play 4-quiz. En een prominente rol voor de grappige nieuwkomers. Bockie De Repper, Ella Leyers, ­Jennifer Heylen en Serine Ayari waren vorig jaar nog succesvolle kandidaten, maar treden nu toe tot het gild der juryleden.

(Lees verder onder de trailer.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben Crabbé elimineren

In ‘het verhaal van The Quizfather’ maakt Van Looy duidelijk dat er met veel geld over de brug moet gekomen worden om ‘De slimste mens’ te winnen. Wie mort — zoals Ella ­Leyers, die ‘maar’ tweede was — krijgt Van Looy met een wapen tegenover zich. En voor de 50.000 euro die Laura Tesoro wil betalen, kan ze enkel wat doen in ‘The Voice’. Tussendoor krijgen Bockie de Repper en Jennifer ­Heylen ook nog de opdracht om ‘Blokken’-presentator en ‘concurrent’ Ben Crabbé te ­elimineren. Slapstick van de bovenste plank.

Twee dagen gefilmd

“We zoeken elk jaar een leuk en verrassend thema”, aldus Van Looy. “Vorig jaar was er de vraag of ik in de huid van een pornoregisseur wilde kruipen. Waarom niet?! En nu vroegen ze of ik een gangsterbaas wilde zijn. Waarom niet?! Ik zie zelf graag misdaadfilms. Ik hou van Quentin Tarantino, waar in onze promofilm flink wat naar geknipoogd wordt. Bovendien vind ik het fantastisch om eens iemand te spelen die ik niet ben. Ik ga niet beweren dat ik een engel ben, maar een gangster ben ik geenszins. (lacht) Ik merk ook dat je meteen in je personage zit zodra je een pruik opzet en een snor opplakt. Het is bijna beangstigend hoe ik mezelf dan verlies en bijvoorbeeld meteen anders begin te spreken. Dat is ­acteren, hé. Wat ik overigens steeds leuker vind om te doen.”

Of Van Looy zijn echte roeping dan heeft ­gemist? “Toen ik jong was, wilde ik acteur worden. Dat is dan fout gelopen, dus werd ik regisseur en presentator. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En in dit geval is het voor mij niet zo moeilijk, omdat ik echt Antwerps mag spreken. Een taal die ik toe­vallig wel beheers.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © SBS

Ook de juryleden genoten ervan om in het promofilmpje op te draven. “Vroeger moesten we al eens iemand overtuigen, maar dat is niet meer het geval”, verzekert Van Looy. “Ze zouden haast betalen om mee te mógen doen. Wat ze, voor alle duidelijkheid, niet moeten doen. Wij betalen hen. Het is haast comedy, maar toch een mini-speelfilm, die met heel veel schwung is gemaakt. Dat vinden ze leuk. Dit keer hebben we twee volle dagen gefilmd en had iedereen aan het einde zin om nog door te gaan. Misschien moeten we dus ooit écht een langspeelfilm rond ‘De slimste mens’ maken. (lacht)”

LEES OOK: