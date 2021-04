Erik Goossens speelt 'The Bodyguard’: "Musical leek nochtans niet mijn ding"

Eind september beleeft Erik Goossens (53) zijn musicaldebuut in 'The Bodyguard, The Musical Dinner Show', naar de gelijknamige film uit 1992. De Vlaamse acteur/zanger treedt zo in de voetsporen van zijn held Kevin Costner. "Deze kans kon ik echt niet laten schieten."

Dat Erik kan zingen (Leopold 3 en Grungblavers), acteren ('Familie') en dansen ('Dansdate'), was al langer geweten. Maar na dertig jaar op het podium gaat hij nu pas voor het eerst in een musical meespelen. "Nochtans zag ik dit aanbod aanvankelijk niet zitten", zegt Erik. "Musical leek niet echt mijn ding. Tot ik besefte dat het om de hoofdrol in de musicalversie van 'The Bodyguard' ging. Dan heb ik natuurlijk meteen toegezegd. Die musical was onder andere in Londen en Nederland een waanzinnig succes en telt, net als de film, heel wat nummer 1-hits van Whitney Houston. Met 44 miljoen exemplaren blijft dat album de bestverkochte soundtrack ooit. Die unieke kans kon ik niet laten schieten. Bovendien opent deze musical de nieuwe Studio Zuid, de voormalige Zuiderkroon in Antwerpen. Jaren geleden lanceerde ik het idee om er dinnershows in de stijl van The Cotton Club te organiseren. Dat ik nu de kans krijg om de zaal ook op het podium mee in te wijden, is een grote eer."

Personal trainer

'The Bodyguard, The Musical Dinner Show' telt naast Erik onder meer ook de Nederlandse April Darby ('American Idol'), David Cantens ('Marsman' en 'Familie'), Kristof Verhassel ('Thuis' en 'Familie') en Karoline 'Leki' Kamosi in de cast. Erik ziet het helemaal zitten om in de voetsporen van Hollywoodlegende Kevin Costner te treden. "Ik was in 1992 serieus onder de indruk van zijn acteerprestaties. Ik weet wel niet of producent Music Hall in mij een lookalike van Costner ziet. (lacht) Ik heb alvast een personal trainer onder de arm genomen om er tegen september gespierder uit te zien. Ik kijk uit naar de repetities die half augustus starten, want ik wil zó graag weer samenwerken met collega's en op een podium voor een publiek staan. Ik heb dat het voorbije jaar zó gemist. Dit wordt sowieso één van de eerste grote feesten na alle corona-ellende."

'The Bodyguard, The Musical Dinner Show', vanaf 29 september in Studio Zuid in Antwerpen. Tickets en info: www.thebodyguard.be.

