Erik Goossens: “Ik zou ook graag mijn kans krijgen in ‘Liefde voor muziek’, maar heb nog geen reactie gekregen van VTM”

Celebrities Lesbische Disneyster Ra­ven-Sy­moné over hoe moeilijk het was om te daten: “Ik moest iédereen een zwijgcon­tract laten tekenen”

Raven-Symoné (37), die we nog kennen uit de Disneyreeksen ‘That’s So Raven’ en ‘Raven’s House’, onthult hoe moeilijk het was om te daten terwijl ze voor Disney werkte. “Ik moest iedereen een zwijgcontract laten tekenen, dat kon niet anders in mijn positie.”