Erik en Sanne vormen naast muziekpaar ook babysitduo: “Het maakt niet uit of kleinzoon Artie later op jongens of meisjes valt”

Niets aan kleine Artie doet vermoeden dat hij zeven weken te vroeg geboren werd. Hij volgt mooi de groeicurve, heeft intussen zijn eerste stapjes gezet en toont veel interesse voor muziek, met dank aan grootouders Erik en Sanne, die wekelijks op hem passen. “Elke woensdag let ik op Artie, ik geniet daar met volle teugen van, hij geeft me heel veel energie en levenskracht”, aldus Erik in Story. “Artie komt hier graag, hij is vooral gefascineerd door mijn piano en gitaren. Als Sanne en ik samen zingen, luistert hij heel aandachtig. Maar hij is ook heel erg geïnteresseerd in techniek, dat heeft hij van zijn vader. Hij prutst graag met zijn speelgoedhamer en nagels. Sinds hij kan stappen, ben ik zelf ook heel actief. Achter hem aan hollen is goed voor mijn conditie. Ik ben nog een fitte opa, maar ’s avonds ben ik toch bekaf (lacht).” “Als ik thuiskom van school, neem ik de taken van Erik wat over”, vult Sanne aan, die tegenwoordig aan de slag is als schooldirectrice in Sint-Niklaas. “Ik ben een jonge oma, maar continu voor een kind zorgen zou ik niet willen, ook al bevallen er nog vrouwen van mijn leeftijd (lacht). Toen Artie nog een baby was, was het makkelijker, maar met een peuter in huis zijn we geen seconde gerust.”