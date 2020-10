Erica Meiland staat open voor nieuwe liefde: “Ik zou het voor Martien fijn vinden als hij iemand vindt. Hij gunt mij dat ook”

Showbizz ‘Seksuolot­te’ dient klacht in tegen 50 mannen wegens dickpics en seksuele berichten: “Ik heb overal screenshots van”

17 oktober Ze getuigde eerder al in interviews over de vele dickpics en vunzige berichten die ze kreeg via sociale media, maar nu heeft seksuologe Lotte Vanwezemael (27) - beter bekend als ‘Seksuolotte’ - besloten dat de maat echt vol is. De Limburgse heeft klacht ingediend tegen 50 mannen. Die riskeren nu vervolgd te worden voor stalking, schrijft Het Belang Van Limburg.