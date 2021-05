Erica Meiland en haar vriend Sander zijn opnieuw uit elkaar

De twee maakten in april bekend dat ze destijds al een half jaar een relatie hadden met elkaar. Erica Meiland en Sander van Betten leerden elkaar overigens kennen in de televisiewereld, waarin de privédetective ook werkzaam is. “We werken voor dezelfde tv-producent, dan zijn de lijntjes wat korter”, vertelde Sander aan het Nederlandse magazine Story. “Niet via een datingsite, dat is niet onze hobby.” Wat de reden van de breuk is, is voorlopig niet bekend. De privédetective is op zondagavond wel te gast in het Nederlandse programma ‘Shownieuws‘. Hoogstwaarschijnlijk zal hij daar zijn verhaal zal doen.