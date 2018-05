Eric Idle werkt aan verfilming van 'Spamalot' TC

05 mei 2018

12u00 0 Showbizz Eric Idle maakte bekend dat hij 'Spamalot' gaat verfilmen. Wat toch voor enige verwarring zorgt. Want 'Spamalot' was op zijn beurt al een theaterversie van de klassieke film 'Monty Python and the Holy Grail'.

Eric Idle, een van de zes Monty Python-leden, heeft bekendgemaakt dat hij een filmversie van 'Spamalot' gaat maken. Opmerkelijk want die musical was al een theaterbewerking van de klassieke komediefilm 'Monty Python and the Holy Grail', een parodie op het verhaal van koning Arthur en zijn zoektocht naar de heilige graal. Maar 'Spamalot' voegde nog enkele extra Broadway-parodieën toe, waardoor die show nog gekker én succesvoller werd dan de originele film. 'Spamalot' kende daardoor al snel een internationale carrière en werd overal in de wereld opgevoerd. Ook bij ons in Vlaanderen waar regisseur Stany Crets 'Spamalot' naar de zalen bracht. Dat wereldwijde succes inspireert Eric Idle nu tot het draaien van een filmversie. Die zou in 2020 in de zalen moeten komen.