“Ergste roofdier ooit gezien”: R. Kelly schuldig aan afpersing, mensenhandel en uitbuiting van minderjarigen

CelebritiesZanger R. Kelly (54) is door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan negen aanklachten, waaronder mensenhandel, ontvoering, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. “Hij was het meesterbrein achter een netwerk dat meisjes, jongens en vrouwen versierde en vervolgens misbruikte”, klonk het tijdens de slotpleidooien. “Het ergste roofdier dat ik ooit zag.” Volgens persbureau Reuters riskeert de ster een levenslange gevangenisstraf. De exacte strafmaat wordt op 4 mei 2022 bekendgemaakt.

R. Kelly - vooral bekend van monsterhits als ‘I Believe I Can Fly’- wordt al jarenlang beschuldigd van seksueel en machtsmisbruik. Tijdens een zes weken durend proces deelden verschillende slachtoffers soms gruwelijke verhalen over misbruik. Na een lange beraadslaging kwam de jury maandag tot het verdict dat Kelly schuldig is aan in totaal negen federale misdrijven, waaronder afpersing, seksueel misbruik, mensenhandel, belemmering van de rechtsgang en ontvoering.

Volgens het vonnis heeft hij decennialang vrouwen, minderjarige meisjes en jongens gerekruteerd voor seks en kreeg hij daarbij de hulp van een uitgebreid netwerk. Kelly zou een belangrijke spil zijn geweest en hij zou zijn beroemdheid hebben ingezet om de vaak erg jonge slachtoffers te beïnvloeden. Getuigen verklaarden dat de entourage van de zanger potentiële slachtoffers rekruteerde bij onder meer concerten, winkelcentra en zelfs fastfoodrestaurants.

De uitspraak was kort en unaniem, alle twaalf juryleden waren het met elkaar eens. De aanklager bedankte tot slot de elf slachtoffers van R. Kelly die naar voren waren gekomen: “Niemand verdient het om het misbruik mee te maken dat zij hebben moeten ondergaan en de bedreigingen die ze kregen nadat ze naar buiten traden. We hopen dat ze het na vandaag wat meer kunnen afsluiten en dat ze rust kunnen vinden.”

Gelijkaardige getuigenissen

Zowat alle vrouwen die getuigden, vertelden een gelijkaardig verhaal. Hoe hen een muziekcarrière werd voorgehouden, hoe ze een seksuele relatie begonnen met de zanger, hoe ze zijn regels moesten volgen en anders gestraft werden. Hoe ze niet naar andere mannen mochten kijken. Hoe ze moesten deelnemen aan seksfilmpjes en brieven met valse getuigenissen moesten schrijven. Als onderpand, voor het geval ze ooit iets negatief over de zanger zouden zeggen.



De jury kreeg ook een getuigenis te horen van Stephanie, een vrouw die haar achternaam niet wilde meedelen. Zij leerde Kelly in 1999 op een evenement in Chicago kennen. Stephanie was op dat moment 17 jaar. De zanger nodigde haar uit om mee naar zijn studio te gaan. “Ik herinner me dat me vroeg hoe oud ik was. Toen ik zei dat ik 17 was, zei hij dat dat geen enkel probleem was”, aldus Stephanie. De vrouw vertelde dat R. Kelly haar seksueel misbruikte en dat hij filmde hoe de twee seks hadden. Hij betaalde voor haar vliegtuigticket naar Florida, zodat ze hem voor haar achttiende verjaardag kon zien. Stephanie besloot om na de trip elk contact met R. Kelly te verbreken. Ze omschrijft tot slot hoe bang ze was dat hij nog maar eens zwaar tekeer zou gaan tegen haar en dat hij in het openbaar regelmatig tegen haar schreeuwde.

Quote R. Kelly zei me dat we de seksuele handelin­gen tussen ons moesten houden. ‘We zijn familie nu. We zijn broers’, klonk het. Slachtoffer Louis

Er volgde ook een getuigenis van Sonja, een jonge vrouw die in 2003 stage liep bij een radiostation. Zij vertelde dat Kelly haar voor een interview in Chicago uitnodigde. Sonja was toen 21. Toen ze op het interview aankwam, sloot een werknemer van Kelly haar op in de kamer. De studente mocht pas na een aantal dagen de kamer verlaten en mocht slechts af en toe naar buiten om naar de wc te gaan en om te douchen. “De deur was op slot. Ik wilde daar weg”, getuigt ze. Sonja zei tot slot dat ze dagenlang geen eten had gekregen en dat ze flauwviel toen ze haar eerste maaltijd kreeg voorgeschoteld. Ook zag ze hoe Kelly zijn broek aan het optrekken was toen ze wakker werd. Ze is er van overtuigd dat hij haar seksueel misbruikte toen ze buiten westen was. “Er zat iets in mij dat ik niet in mij wilde”, aldus Sonja.

Tijdens het proces kwam ook een man aan het woord, die de schuilnaam Louis gebruikte. Hij was 17 toen hij R. Kelly leerde kennen, en wilde dolgraag muzikant worden. “Wat ben je bereid te doen om je muziekcarrière vooruit te helpen?”, vroeg Kelly hem naar verluidt, waarna hij seksuele handelingen uitvoerde bij de jongen. “Hij zei me dat we het tussen ons moesten houden. ‘We zijn familie nu. We zijn broers’”, vertelde Louis. R. Kelly vroeg de jongen ook om vrienden mee te nemen naar z’n feestjes. Een van hen, de toen 16-jarige beste vriend van Louis, viel duidelijk in de smaak bij R. Kelly. Ook met hem begon de zanger een seksuele relatie. Op een bepaald moment zou Kelly de twee jongens ook hebben gevraagd om elkaar “aan te raken”, maar dat weigerden ze.

Volledig scherm Zangeres Aaliyah was amper 15 toen R. Kelly met haar trouwde. Ze hadden toen al een hele tijd een relatie. © Photo News

Aaliyah

Tijdens de lange rits aan getuigenissen kwam ook de naam van de in 2001 overleden zangeres Aaliyah ter sprake. Kelly trouwde met haar in 1994: Aaliyah was op dat moment 15, R. Kelly 27. Maar de twee hadden toen al een hele tijd een relatie. Nathan Edmond, de man die hun huwelijk officieel maakte, sprak op 1 september voor de eerste keer tijdens het proces tegen R. Kelly. Zo vertelde hij dat hij allesbehalve onder de indruk was van de zanger: “Ik vond hem helemaal niet speciaal. Ik snapte het echt niet”, aldus Edmond.

Aaliyah was amper dertien toen R. Kelly zijn zinnen op haar zette. “Zijn hoofd zat tussen haar benen en hij was haar oraal aan het bevredigen. Ze was toen amper dertien jaar”, vertelde een voormalige achtergronddanseres van de zanger. Ook getuigden verschillende slachtoffers dat de zanger hen besmette met herpes. Hun verhaal werd bevestigd door Kris McGrath, 25 jaar lang de dokter van de artiest. Die vertelde dat hij Kelly al ergens tussen 2000 en 2007 vertelde dat hij herpes had en dat hij z’n bedpartners daarvan op de hoogte moest brengen. Iets wat R. Kelly dus overduidelijk niet deed.

Onbewogen tijdens uitspraak

Het vonnis komt iets meer dan twee jaar nadat Kelly in Chicago werd gearresteerd voor meerdere federale zedenmisdrijven. Sindsdien zit hij in de cel in voorhechtenis. Volgens een verslaggever van The New York Times zat Kelly onbewogen in de zaal toen het vonnis werd uitgesproken. Zijn gezicht was niet te zien door een mondkapje. De zanger zei eerder niet schuldig te zijn en hij noemde het proces een poging van de slachtoffers om aandacht voor henzelf te genereren.



Quote Ik doe dit nu al 47 jaar. Ik ontmoette veel seksuele roofdieren die vreselijke wandaden verrichten tegen vrouwen en kinderen. Maar meneer Kelly is, voor héél wat redenen, de gruwelijk­ste van allemaal. Gloria Allred, Advocate van drie slachtoffers

Advocate Gloria Allred, die drie van de zes slachtoffers verdedigde tijdens het proces, omschreef Kelly als het “gruwelijkste seksueel roofdier” dat ze ooit voor haar in de rechtszaal heeft zien zitten. “Ik doe dit nu al 47 jaar. Ik ontmoette veel seksuele roofdieren die vreselijke wandaden verrichten tegen vrouwen en kinderen. Maar meneer Kelly is, voor héél wat redenen, de gruwelijkste van allemaal”, vertelde Allred tegen een groepje reporters. “Hij misbruikte zijn sterrenstatus om minderjarige meisjes in de val te lokken en om hen dan seksueel te misbruiken. Dit waren geen gewone relaties, zoals zijn advocaat zo hard geprobeerd heeft om de jury daarvan te overtuigen. Nee, dit waren criminele daden tegen zowel kinderen als volwassenen.”

“Het is bovendien walgelijk dat hij zijn personeel inschakelde en dat zij hem hielpen om zijn snode plannetjes uit te voeren, om de slachtoffers tot bij hem te krijgen, hen te isoleren, intimideren, controleren, indoctrineren, straffen en belachelijk te maken. Dat maakt van meneer Kelly een nóg machtiger en nóg gevaarlijker man dan misbruikers die zonder zo’n netwerk of zakenimperium tewerk gaan.” Allred vindt het verschrikkelijk dat Kelly verzweeg dat hij herpes had: “Zijn slachtoffers zullen daar nu voor de rest van hun leven de gevolgen van moeten dragen.” Ook haalt ze aan hoe Kelly beeldmateriaal maakte om zijn slachtoffers het zwijgen op te leggen: “Hij regisseerde en produceerde deze filmpjes niet alleen voor zijn eigen seksuele pleziertjes, maar ook om in bepaalde gevallen zijn slachtoffers de mond te snoeren. Hij dreigde ermee om de beelden naar buiten te brengen, moest één van hen ooit uit de biecht klappen. Deze filmpjes waren geen seksfilmpjes. Het gaat om kinderporno, wat een misdaad is.”

Les voor alle celebrity’s

Allred zegt dat ze trots is op haar cliënten dat ze het gedurfd hebben om hun verhaal te doen: “R. Kelly dacht dat hij hiermee weg kon geraken omdat hij ervan overtuigd was dat hij zijn slachtoffers onder controle had. Maar dat had hij dus helemaal mis. Dankzij de moed van de slachtoffers en het uitstekende werk van de federale agenten en aanklagers, heeft gerechtigheid geschied. Laat dit een les zijn voor alle celebrity’s die hun sterrenstatus misbruiken om hun fans en andere slachtoffers in de val te lokken. Je mag er zeker van zijn dat je de gevolgen van je criminele daden zult dragen.”

Daarnaast lopen nog andere rechtszaken waarin R. Kelly verdacht wordt van kindermisbruik en het vervalsen van een identiteitsbewijs om met een minderjarige te kunnen trouwen. Dertien jaar geleden werd de zanger nog vrijgesproken van aanklachten rond kinderpornografie. Een exacte strafmaat wordt pas op 4 mei bekendgemaakt, maar de artiest riskeert volgens persbureau Reuters een levenslange gevangenisstraf.

