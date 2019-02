Erfgenamen Michael Jackson dienen klacht in tegen omstreden docu TDS

22 februari 2019

16u22

Bron: Belga 0 Showbizz De rechthebbenden van Michael Jackson hebben donderdag een proces aangespannen tegen de televisiezender HBO, die binnenkort een documentaire uitzendt waarin de overleden zanger beschuldigd wordt van seksueel misbruik van twee jongens. Er wordt tot 100 miljoen dollar schadevergoeding geëist.

De 53 pagina’s tellende klacht, ingediend bij een rechtbank in Los Angeles, beschuldigt HBO van schending van een akkoord over het niet belasteren van de popster. De zender ondertekende het akkoord in 1992, toen de zelfverklaarde King of Pop nog leefde, voor de uitzending van een concert van Michael Jackson in Boekarest. Het akkoord zou HBO tot op vandaag verbieden de reputatie van de artiest te schaden.

HBO verzekerde dat het de documentaire “Leaving Neverland”, die onlangs op het Sundance-filmsfestival te zien was, op 3 en 4 maart zal uitzenden. In de documentaire vertellen twee dertigers, Wade Robson en James Safechuck, dat Michael Jackson hen seksueel heeft misbruikt toen ze respectievelijk 7 en 10 jaar oud waren.

Michael Jackson stierf op 25 juni 2009 aan een overdosis medicijnen.