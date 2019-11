Eregalerij van Radio 2 eert Soulsister KD

21 november 2019

17u00

Op 19 maart 2020 bestaat De Eregalerij 20 jaar. Radio 2 maakt nu al bekend dat Soulsister, de groep van Jan Leyers en Paul Michiels, dan zal worden opgenomen in De Eregalerij. Ze krijgen deze bekroning voor hun grote betekenis voor de Vlaamse muziek, alsook voor hun invloed op de muziek.

Vorig jaar viel die eer nog te beurt aan Guido Belcanto en Henny Vrienten. Dit jaar zijn Jan en Paul aan de beurt. Christel Van Dyck en Jelle Cleymans presenteren samen de prijsuitreiking tijdens een schitterende liveshow in Kursaal Oostende.

Soulsister werd in 1986 opgericht en kende grote successen in Vlaanderen en in het buitenland. De groep verovert zelfs de Verenigde Staten. Het debuutalbum ‘It takes two’ gaat meer dan 700.000 keer over de toonbank. In 1995 is hun liedje uitgezongen, maar in 2007 kondigde de groep hun comeback aan.