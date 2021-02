Eredame Dhenia (27) doet gooi naar Miss Universe: “Wel jammer dat dit voor Celine zo’n zure nasmaak heeft”

ShowbizzZe moest in 2018 nog de duimen leggen voor Angeline Flor Pua en eerste eredame Zoe Brunet, maar over enkele maanden mag Dhenia Covens (27) alsnog een gooi doen naar het kroontje van Miss Universe. Huidig Miss België Celine Van Ouytsel laat die verkiezing - door het coronaspook - dit jaar aan zich voorbij gaan. “Het is Celine haar beslissing, dus waarom zou ik me tweede keus moeten voelen?”

“Weet je wat wel grappig is? Sinds het comité aankondigde dat ik naar Miss Universe ga, staat mijn telefoon roodgloeiend. Ik heb echt zoveel interviewaanvragen gekregen van over heel de wereld, niet normaal.” Ze zegt het al lachend, maar Dhenia Covens heeft met haar op til staande deelname aan Miss Universe wel een wereldprimeur te pakken. Als het Comité de huidige Miss België niet kan sturen, kijken ze immers wie het best geschikt is tussen de eredames. Met Dhenia werd voor de allereerste keer voor een tweede eredame gekozen. Geen recente eredame bovendien, want Dhenia behaalde in 2018 haar titel. Daarnaast is de donkerharige schone - met haar 27 lentes - niet meer van de jongsten in dat missencircuit.

Volledig scherm Dhenia Covens, Angeline Flor Pua, Zoe Brunet. © belga

De Antwerpse filiaalmanager, die ook aan de slag is als catwalkcoach bij Miss België, beseft dan ook dat er met argusogen naar haar deelname zal worden gekeken. “Logisch ook. Iedereen had verwacht dat Celine zou gaan. En nu komt daar, haast uit het niets, een bijna hoogbejaarde tweede eredame op de proppen. (lacht) Al ben ik er wel van overtuigd dat mijn leeftijd - bij deze verkiezing dan toch - een voordeel is. De winnaressen van Miss Universe zijn doorgaans geen piepjonge meisjes. Bij Miss Universe gaat men echt op zoek naar een spokesperson, en dat ligt vaak wat moeilijker als je net 18 bent.”

Dat Dhenia deze kans krijgt omdat huidig Miss België Celine Van Ouytsel (24) - wegens het coronavirus - liever niet wil reizen, geeft haar een dubbel gevoel. “Uiteraard ben ik blij dat ik mag gaan, want dit is al jarenlang mijn droom. Ik doe al sinds 2014 mee aan missverkiezingen. Toen ik drie jaar geleden meedong naar de kroon van Miss België, vond ik mezelf een heel sterke kandidate. Alleen had ik de pech dat er twee nog sterkere meisjes meededen. Ik had de hoop dus al opgeborgen dat ik ooit naar Miss Universe zou gaan. Als je enkele jaren later dan toch die kans krijgt: natuurlijk is dat fijn. Al is het natuurlijk ook jammer dat dit voor Celine zo’n zure nasmaak heeft. Het verlies van haar oma aan corona weegt echt op haar. Logisch dus dat ze deze beslissing nam. Ik wil ook benadrukken dat Celine niet boos is, omdat ik haar plaats inneem, integendeel. Toen ze hoorde dat ik haar vervangster zou zijn, was ze de eerste om me te feliciteren. Ik voel me dan ook geen tweede keus. Verre van zelfs.”

Volledig scherm Dhenia hoopt dat ze dit keer wel met het kroontje aan de haal gaat. © Foto Kevin Swijsen

Afhankelijk van de coronasituatie zal Miss Universe ergens tussen april en mei plaatsvinden. Waar de verkiezing exact zal doorgaan, is voorlopig nog niet geweten. “Dat neemt niet weg dat ik al met mijn voorbereidingen ben gestart”, aldus Dhenia. “Ik wil het daar echt goed doen. Sporten, gezond eten, al het nieuws volgen, ... Dat hoort er allemaal bij. En enkele mooie jurken vinden. (lacht) De komende maanden zullen enorm boeiend en intens zijn, maar ik kijk er vooral heel erg naar uit. Laat dat kroontje maar komen!”

