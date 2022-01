Erdal Aylar, beerruimer uit ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’: “Eens het aan u plakt, zijt ge verslaafd”

“Pas op: soms zit ge ook letterlijk onder de stront. Dat kunt ge in onze stiel niet vermijden. De ergste keer? Dat moet vorige winter geweest zijn, in Antwerpen. Een verstopte rioleringsbuis die zeker drie meter hoog aan een appartementsgebouw hing, en ik moest de stop eruit trekken, vanop een ladder. Alles over mij! Het schoonste van al: ik had geen reservekleren bij. Dus heb ik daar nog een uur of twee in mijn boxershort staan werken, bij min 2 graden.”