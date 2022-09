Er wordt voorzichtig gelachen: prins Louis gaat viraal met ‘Home Alone’-memes, na afwezigheid begrafenis Queen Elizabeth

Laatste draaidag voor de agenten van ‘De Buurtpoli­tie’: “Helemaal anders dan onze vorige films”

In ‘De perfecte overval’ komen de agenten uit de VTM-serie zelf in de criminaliteit terecht. De commissaris bereidt een teambuilding voor: het korps moet zelf een in scène gezette bankoverval plegen. Zo leren ze denken als criminelen. Maar het korps wordt om de tuin geleid door een malafide coach. Het resultaat is vanaf 14 december in de bioscoop te bewonderen.

22 september