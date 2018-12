Er wordt morgen stiekem afscheid genomen van Van Rossem BJM

05u00 0 Showbizz Jean-Pierre Van Rossem (73) wordt morgen in het grootste geheim begraven. Zijn twee kinderen willen de plechtigheid exclusief voorbehouden voor de familie.

Zelfs de 96-jarige moeder van de ex-beursgoeroe wist gisteren nog niet waar het afscheid plaatsvindt - in Van Rossems geboortestad Brugge, in zijn laatste woonplaats Kapelle-op-den-Bos of nog ergens anders? "Ik weet voorlopig enkel dat zijn begrafenis donderdag is en dat mijn nicht me komt oppikken", zei Germana Pattyn gisternamiddag. Vandaag zullen haar kleinzonen haar briefen tijdens een etentje in de residentie waar ze woont.