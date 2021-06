Er waren tekenen aan de wand: Christoff en Ritchie verbreken verloving 2,5 jaar na aanzoek op tv

Celebrities Een gebruikte zwanger­schaps­test of een vingerna­gel: dit zijn de meest bizarre ce­leb-items ooit geveild

29 mei Zes haren van Nirvana-zanger Kurt Cobain gingen onlangs over de toonbank voor maar liefst 11.200 euro. Bizar? Zeker. Maar het is niet de eerste keer dat vreemde items van celebrity's voor een recordbedrag geveild worden. Die hard fans betalen maar al te graag een flinke duit voor bijvoorbeeld een gebruikte zwangerschapstest, een half opgegeten toastje of een kies van hun favoriete beroemdheid.