Er stroomt geen blauw bloed door zijn aderen: zoon Wendy Van Wanten schept duidelijkheid over z’n onbekende vader

“Het antwoord dat je verwacht, zal het niet zijn”, zegt Clement wanneer Goens zijn licht opsteekt over het feit dat Prins Laurent zijn vader zou zijn. “Ik vind het zeer sprookjesachtig dat iedereen dat denkt, dat is super. Maar sprookjes zijn ook maar sprookjes, als je begrijpt wat ik bedoel.” Op de vraag of er gewoon rood bloed door zijn aderen stroomt in plaats van blauw bloed, knikt de 21-jarige West-Vlaming glimlachend. “Zie je me al staan in de lijn van de troonopvolging?”, grapt hij. “Het doet goed om het er eens over te hebben. Langs de ene kant is het niet leuk omdat het emoties oproept, langs de andere kant is dit het best. Ik wil het achter mij kunnen laten, dat het me niet meer achtervolgt.”