Er komt waarschijnlijk een tweede seizoen van ‘Don’t Worry Be Happy’ DBJ

04 juni 2019

06u47 0 TV De kans is groot dat er een tweede seizoen van ‘Don’t Worry Be Happy’ aankomt. Programmamaker Peter Boeckx is nog steeds aan het opnemen bij de centrale figuren van de realityreeks, al heeft VIER nog niet definitief beslist of er een tweede seizoen komt.

De zender zegt aan het Nieuwsblad dat de definitieve beslissing over een tweede seizoen mogelijk pas later valt en dat de camera’s in afwachting gewoon blijven lopen. Maar de kans dat het tweede seizoen groen licht krijgt, is behoorlijk groot: het eerste seizoen haalde gemiddeld 488.809 kijkers, als je de uitgestelde kijkers meerekent.