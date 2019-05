Er komt een Vlaamse versie van ‘Ik vertrek’ DBJ

23 mei 2019

10u10 5 TV Gezinnen die met hun hele hebben en houden emigreren om in het buitenland een zaak op te starten, dat is ‘Ik vertrek’ in een notendop. In Nederland is het programma al jaren een kijkcijfertopper en VTM gaat nu ook een Vlaamse versie maken. Inschrijven kan via de website van VTM.

‘Ik Vertrek’, het iconische tv-programma dat in Nederland hoge toppen scheert, krijgt een Vlaamse versie. VTM en productiehuis Lecter Media gaan op zoek naar koppels en gezinnen die alles voorgoed willen achterlaten om in het buitenland een nieuw leven én een onderneming op te starten. In ‘Ik Vertrek’ worden de gezinnen gevolgd, van bij de eerste voorbereidingen in België en het emotionele afscheid van hun familie tot de aankomst in een vreemd land en de opening van hun zaak.

In Nederland groeide Ik Vertrek de voorbije 14 jaar uit tot een echte tv-hit. Bij ons lokte de reeks bij Vitaya dit jaar gemiddeld bijna 124.000 kijkers (live+uitgesteld). In totaal werden 170 geëmigreerde gezinnen of koppels gevolgd, waarvan er 140 nog steeds een succesvolle onderneming uitbaten. Zij lieten hun hele hebben en houden achter voor een sprong in het onbekende. ‘Ik Vertrek’ volgt de spanning, de euforie en de emoties, maar ook de zakelijke beslommeringen, de taalproblemen en de confrontatie met andere wetten en lokale gewoonten.

Ook in ons land is emigreren geen uitzondering. Op dit moment wonen een half miljoen landgenoten in het buitenland en elke dag wagen nog eens 100 Belgen de stap. Kandidaat-vertrekkers die het avontuur van hun leven willen aangaan, kunnen zich nu inschrijven via vtm.be. Wanneer de Vlaamse Ik Vertrek op het scherm verschijnt, wordt later bekendgemaakt.