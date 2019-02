Er komt een vijfde seizoen ‘Reizen Waes’, mét klankman Pascal: “Als Tom me wil, ga ik mee” DBJ

14 februari 2019

06u45

Bron: NIeuwsblad 0 Showbizz Hoewel hij in de laatste aflevering gezegd had dat hij de volgende keer niet meer mee zou gaan, komt klankman Pascal Braeckman (56) op die woorden terug. “Als Tom me wil, ga ik mee”.

In de aflevering van afgelopen zonder trok Tom Waes naar Azerbeidzjan. “Ik kan u nu al zeggen dat dit mijn laatste ‘Reizen Waes’ was. Waes, zoek u een andere zot in ’t vervolg”, zei ‘s lands bekendste klankman Pascal Braeckman in de staart van die aflevering.

Het is nu waarschijnlijk dat er wel degelijk een vijfde seizoen van ‘Reizen Waes’ komt, maar als het aan Pascal ligt gaat hij ook dit keer mee. “Ik heb dat in een opwelling gezegd, ik was zelfs vergeten dát ik het gezegd had”, vertelt hij aan het Nieuwsblad. “Tom heeft mij er een beetje ingeluisd in Azerbeidzjan door te zeggen dat ik een kwaal had en dat ik ook een bad van ruwe olie moest nemen. Zo’n bad is daar de normaalste zaak van de wereld, maar ik betwijfel of het echt helpt. Het was in ieder geval niet voor herhaling vatbaar.”

Tegen een nieuw seizoen zou de klankman geen nee zeggen. “Als ik mee mag van Tom, natuurlijk. Maar als het aan mij ligt, ga ik mee. Het programma is nog lang niet op. Zelfs over de watervallen van Coo kun je een Reizen Waes maken.” Komende zondag is in de laatste aflevering een compilatie van ‘Reizen Waes Europa’ te zien.