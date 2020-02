Er komt een tiende seizoen van ‘De Rechtbank’ DBJ

08 februari 2020

08u16

Bron: NB 0 tv Er komt een tiende seizoen van het VIER-programma ‘De Rechtbank’. Dat zou dit najaar op televisie komen en voor het eerst wordt er daarbij in de rechtbank van Turnhout gefilmd.

Nadat het eerste seizoen op één te zien was, is het Woestijnvis-programma ‘De Rechtbank’ ook in de acht daaropvolgende seizoen een van de grote publiekstrekkers op VIER. Een jubileumeditie zat er dus aan te komen en dat is nu ook bevestigd. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Voor de opnames is productiehuis Woestijnvis voor het eerst te gast op het gerechtshof van Turnhout. Binnenkort starten de opnames er in de correctionele rechtbank. De advocaten en beklaagden van wie zaken worden gefilmd, werden onlangs op de hoogte gebracht van de tv-opnames. Zij kunnen uiteraard altijd zelf beslissen of hun zaak mag gefilmd worden en of ze herkenbaar in beeld willen komen.