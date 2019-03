Er komt een musical over Urbanus: “De onnozelste van de eeuw” DBJ

27 maart 2019

14u50 0 Showbizz Stany Crets (54) gaat een musical over Urbanus (69) regisseren. ‘Urbanus, toneel met liekes’ , wordt ook geschreven Crets. Wie de komiek zal spelen is nog niet bekend. De voorstelling gaat op 18 oktober 2020 in première.

Regisseur en acteur Stany Crets gaat het oeuvre van Urbanus bewerken tot een voorstelling, die door de makers “de onnozelste musical van deze eeuw” wordt genoemd. Tekenaar Willy Linthout zal de decors ontwerpen, Urbanus zelf zal niet in de voorstelling te zien zijn. Wie de komiek gaat vertolken wordt voorlopig nog geheim gehouden.

“Toen Stany Crets me vroeg een ‘Urbanus’ musical te maken, zei ik meteen ‘ja’’, aldus Urbanus. “Maar met de duidelijke afspraak dat ik niet zelf de rol van Urbanus zou moeten vertolken. Daar ben ik veel te beschaamd voor.”Op de vraag in hoeverre Urbanus inspraak in het stuk wilde, zegt hij: “Tekenaar Willy Linthout en ik mogen allebei supervisie doen, gewoon omdat wij de karakters door en door kennen en nu al meer dan 177 verhalen hebben verzonnen. Wat maakt dat we ons een vrijgeleide toe-eigenen om Stany wat lappen te geven als hij begint te dwalen”