Er komt een ‘Game Of Thrones’-spin off over de Targaryens vóór Daenerys DBJ

14 september 2019

16u01

Bron: Deadline 2 showbizz Nadat eerder al bekend raakte dat HBO een serie gaat maken over de familie Stark uit ‘Game Of Thrones’, is nu ook duidelijk dat de familie Targaryen een spin-off krijgt. Die zal zich afspelen 300 jaar voor de gebeurtenissen uit ‘Game of Thrones’.

De serie zou al in productie zijn volgens Deadline en zal gaan over het ontstaan van de familie Targaryen. De basis van het verhaal, is Martins boek ‘Fire and Blood’. Er zouden in totaal vijf prequels komen, gebaseerd op de wereld van Game of Thrones, die de komende jaren zullen verschijnen.

De eerste gaat over de familie Stark en zal zich afspelen 3.000 jaar voor de gebeurtenissen in GOT. De opnames voor die reeks, met Naomi Watts in de hoofdrol, zijn deze zomer al begonnen. Deze spin-off is dus de tweede. Er wordt gezegd dat de reeks rond de Targaryens de creatie van de Iron Throne zou verklaren.

Bedenker George R. R. Martin zou meewerken aan het verhaal en dat is best verrassend. Hij had namelijk zelf gezegd dat hij niet ongelukkig was dat ‘Game of Thrones’ erop zat. Hij komt er blijkbaar niet toe aan om te schrijven, net doordat die series in productie zijn.