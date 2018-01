Er komt dan toch een nieuw seizoen van 'Prison Break' DBJ

21u47

Bron: ANP 9401 KOS Wentworth Miller (L) en Dominic Purcell Showbizz Er lijkt toch een nieuw seizoen van 'Prison Break' te komen. Dat blijkt uit de woorden van Michael Thorn, de entertainmentbaas van de Amerikaanse zender FOX, die donderdag sprak met journalisten.

"We zijn een nieuwe serie afleveringen van 'Prison Break' aan het ontwikkelen", aldus Thorn. "Daar zijn we heel enthousiast over. Als we meer weten dan maken we dat bekend. Maar het is zeker dat we er aan werken."

De nieuwe serie is een verrassing voor de fans. In april vorig jaar keerde de serie na acht jaar terug op de televisie, maar zowel bedenker en scriptschrijver Paul Scheuring als FOX maakten toen duidelijk dat het bij één seizoen zou blijven. Ook de kijkcijfers waren niet bijster hoog, maar de reeks deed het wel goed op Netflix en ook uitgesteld werd er veel gekeken.

Nieuwe verhaallijn

Na seizoen vijf gaf hoofdrolspeler Wentworth Miller al een aanzet hoe het verder zou kunnen lopen. "Michael werd herenigd met zijn geliefden in seizoen vijf, maar ik denk dat hij nog lang door zijn demonen zal worden achtervolgd", zei Wentworth daarover. "Hij kan paranoia worden, gekweld worden door slapeloosheid en gaat misschien de duistere, illegale kant op".

Enkele weken geleden gaf die andere hoofdrolspeler Dominic Purcell al een aanzet op Instagram. "Seizoen 6 in de maak", schreef hij daarbij. Nu, met de bevestiging van de baas van Fox, lijkt dat inderdaad het geval te zijn.

@prisonbreak #prisonbreak 6. In the works. Een foto die is geplaatst door null (@dominicpurcell) op 13 dec 2017 om 04:15 CET