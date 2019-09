Er is leven na Fabrizio: dit is het nieuwe lief van ‘Temptation’-Pommeline MVO

Er is leven na Fabrizio: ook 'Temptation'-Pommeline heeft ondertussen een nieuwe vriend gevonden. Het gaat om Levi Murillo, die zijn liefde voor de blondine niet onder stoelen of banken steekt op Instagram.

Zo postte hij al een foto waarop de twee al kussend te zien zijn op restaurant. Bovendien vermeldt hij Pommeline in zijn profiel: hij schrijft er P.T. met een hartje achter. En ook Pommeline laat haar nieuwe vriend aan de wereld zien. Hij dook op in verschillende van haar Insta Stories. We spotten hem onder andere in haar bed, samen met haar hondje.

Pommeline is momenteel nog te zien in ‘Temptation Island: VIPS’, vandaar waarschijnlijk dat Levi ‘spoiler alert’ onder onder hun foto als koppel zette. Pommeline deed mee aan het programma met haar voormalige verloofde, Fabrizio. Hij zette echter een punt achter hun relatie. Eerder deze week zagen we al hoe Pommeline de tattoo die ze had van Fabrizio’s gezicht van haar been liet verwijderen.