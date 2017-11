Er is ingebroken bij bokser Floyd ‘Money’ Mayweather (en hij is lang niet de enige in Beverly Hills)

DBJ

20u33

Floyd Mayweather Showbizz Afgelopen zomer verdiende de bokser Floyd 'Money' Mayweather nog meer dan 100 miljoen met zijn kamp tegen Conor McGregor, maar na een inbraak is hij minstens 10.000 dollar armer.

Het was iemand uit de entourage van Mayweather die een ingeslagen rui aantrof in zijn villa van 26 miljoen dollar in Beverly Hills. Volgens de politie was er een heel wat meegenomen zoals bagage, zonnebrillen en andere accessoires.

Dat klinkt misschien niet als erg veel, maar dit is het huis van ‘Money’ Mayweather en daarom zou de buit van de inbrekers minstens 10.000 dollar bedragen.

Plaag

De inbraken lijken een ware plaag in het mondaine Beverly Hills, want eerder werden onder meer ook Jason Derulo, Mariah Carey, Demi Lovato, Alanis Morisette, Drake en Nicki Minaj slachtoffer van inbraak.

Floyd had het optrekje, met een oppervlakte van ongeveer 1400 vierkante meter, pas in september gekocht en het huis zou beschikken over een ultra vernuftigd alarmsysteem. Het is echter niet duidelijk of het systeem aan stond. De 40-jarige bokser was op het moment van de inbraak niet aanwezig, want hij is op tour in China.