Er bestaat nu een zwarte markt voor Yoda-popjes (en sommigen zijn nog enger dan andere) JVB

30 november 2019

10u47 0 Showbizz Hét Disney-item dat iedereen onder de kerstboom wil? Jawel, de bijzonder aaibare baby Yoda uit de immens populaire Disney+ reeks “The Mandalorian”. Maar zoals het er nu naar uitziet, zijn het vooral niet-officiële huiskamerproducenten die een graantje zullen meepikken van de baby Yoda-mania.

Disney biedt momenteel 15 officiële baby Yoda merchandise artikelen aan in haar shops. Maar als je de gelijknamige kleine groene uk als zoekterm ingeeft verschijnen er 2.828 artikels. En dan hebben we het nog niet over het zwarte markt-gamma dat op Amazon te vinden is.

Uiteraard dient er een kanttekening te worden geplaatst bij dit grote aantal. Het zijn er heel veel, maar die zijn qua uiterlijk niet allemaal even geslaagd. Toch verkopen ze bij gebrek aan het origineel. En op dat origineel blijft het nog wel een tijdje wachten. Zo gaf speelgoedmaker Hasbro al toe dat ze er niet in zullen slagen voor 2020 nog pluche baby Yoda popjes op de markt te brengen.

Het manco - momenteel - aan voornamelijk baby Yoda-popjes wordt zo ondertussen gretig opgepikt door allerhande amateur-knutselaars wereldwijd. Onder de noemer “als het er maar op lijkt” kom je zo de gekste creaties tegen. Zelfs handgemaakte baby Yoda-popjes zijn vandaag de dag zo populair dat bepaalde huiskamer-producenten de vraag totaal niet meer kunnen bijhouden. Zo getuigt Trisha Jopson uit New York bij de New York Post dat ze de vraag naar haar handgemaakte popjes totaal niet kan volgen en er geen enkele bestelling meer kan bijnemen tot Kerstmis. En wie een klein groen gebreid ventje in huis wil halen, mag daar alvast $49,95 (45,33 euro) voor neertellen. Wil je een meer realistische uit klei vervaardigde versie betaal je overigens al vrij snel $250 (226 euro).

En zo lijkt Disney de ganse eindejaarsperiode te rateren door een laattijdige activering van uitgewerkte baby Yoda merchandise. “Een bewuste keuze”, gaf The Mandalorian-bedenker Jon Favreau eerder al aan in een interview met ‘Entertainment Tonight’. Vroegtijdig merchandise uitwerken leidde in het verleden al eerder tot het uitlekken van nieuwe storylines. En dat vermijden, blijft nog altijd het allerbelangrijkste voor Disney.